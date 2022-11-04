Овечкин повторил рекорд НХЛ по голам за один клуб

Россиянин забросил 786 шайб за "Вашингтон" и повторил достижение Горди Хоу

ТАСС, 4 ноября. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Детройта" и повторил рекорд НХЛ по голам за один клуб. Встреча "Детройт" - "Вашингтон" прошла в ночь на пятницу.

"Вашингтон" уступил со счетом 1:3, Овечкин отличился на 28-й минуте с передачи Евгения Кузнецова. У победителей шайбы забросили Лукас Рэймонд (35), Эндрю Копп (57), Дилан Ларкин (60, в пустые ворота). Перед матчем состоялась церемония чествования команды "Детройта", завоевавшей 25 лет назад Кубок Стэнли. Тогда трофей завоевали россияне Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов, Игорь Ларионов, Сергей Федоров и Вячеслав Козлов, из них в церемонии участвовали только Константинов и Ларионов, который сейчас является главным тренером нижегородского "Торпедо".

37-летний капитан "Вашингтона" забросил шестую шайбу в сезоне, всего на его счету 786 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая только Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801). Россиянин повторил рекорд НХЛ по голам за один клуб, ранее принадлежавший Хоу (786 шайб в составе "Детройта"), а также забросил 400-й гол на выезде, по этому показателю он уступает только Гретцки (402).

Форвард "Тампы" Никита Кучеров забил пятый гол в сезоне в домашнем матче с "Каролиной" (3:4, по буллитам). Россиянин отметился заброшенной шайбой в пятом матче подряд, его результативная серия составляет девять встреч. По передаче на свой счет записали партнер Кучерова Михаил Сергачев и нападающий "Каролины" Андрей Свечников. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 52 броска из 55.

Защитник "Оттавы" Никита Зайцев отдал первую голевую передачу в сезоне в домашнем матче с "Вегасом" (4:5). Вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин в игре с "Бостоном" (2:5) отразил 32 броска из 36.

Форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко забросил четвертую шайбу в сезоне и отдал передачу в домашнем матче с "Нью-Йорк Айлендерс" (2:5). Передачами также отметились его партнер Иван Барбашев и защитник "Айлендерс" Александр Романов. Одноклубник Романова Илья Сорокин отразил 32 броска из 34.