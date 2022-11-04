Памятник семикратному чемпиону мира по хоккею с мячом Дуракову открылся в Екатеринбурге

Николай Дураков всю карьеру выступал за "СКА-Свердловск", вместе с которым 11 раз становился чемпионом СССР

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Торжественное открытие скульптурной композиции "Эпоха", посвященной семикратному чемпиону мира по хоккею с мячом Николаю Дуракову и команде "СКА-Свердловск", состоялось в пятницу в Екатеринбурге. Принять участие в мероприятии приехал сам Дураков, передает корр. ТАСС с церемонии открытия у стадиона "Екатеринбург-Арена".

"Сегодня в Екатеринбурге [проходит], наверное, одно из самых знаковых событий и для нашей страны, когда скульптурной композицией увековечивается память о спортивных достижениях нашего родного Урала. Почему на этом месте? Потому что этому стадиону много лет, большинство побед "СКА-Свердловск" одержал здесь - 25 лет держал пальму первенства в стране. Николай Александрович Дураков - семикратный чемпион мира, где еще есть такие почетные граждане. Хотелось бы пожелать действующим спортсменам продолжать спортивную славу нашего великого Урала", - сказал сенатор от Свердловской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Шептий, пожелав Дуракову крепкого здоровья.

Участников мероприятия поприветствовал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев, его телеграмму зачитали на церемонии открытия. "Команда "СКА-Свердловск" - это, действительно, эпохальное явление в российском и мировом хоккее с мячом. 11-кратный чемпион СССР, чемпион России, обладатель Кубка европейских чемпионов - она удивительно соответствовала характеру этой игры, зрелищной, изящной и непредсказуемой", - говорится в сообщении.

Работа над монументом - от идеи до воплощения - велась на протяжении двух лет. Высота скульптуры составляет около 7,5 метров, она выполнена из бронзы, уточнил ТАСС президент Уральского центра монументального искусства, директор литейной мастерской Иван Дубровин. Композиция представляет собой фигуру Дуракова с мячом и клюшкой в руках, на бронзовых лентах вокруг нее высечены фамилии спортсменов, с которыми он играл.

Первой в серии скульптур, посвященных легендам свердловского спорта, стал монумент в честь тренера волейбольного клуба "Уралочка" Николая Карполя, установленный у Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге в 2019 году.

Дураков родился в 1934 году в Красногоровке Донецкой области, однако в начале Великой Отечественной войны его семья эвакуировалась в Нижний Тагил. Спустя два года после окончания войны Дураков записался в секцию по хоккею с мячом. Играл за нижнетагильский "Металлург", профессиональную карьеру провел в клубе "СКА-Свердловск", выступал за армейцев с 1954 по 1976 год. За 459 матчей Дураков забил 588 голов, установив рекорд команды.