В ФИФА заявили об отсутствии запрета на проведение Кубка России во время чемпионата мира

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря, с 16 по 27 ноября в России состоятся матчи 5 и 6 туров группового этапа кубка страны