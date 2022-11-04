4 ноября, 10:19
ЧМ-2022 по футболу

В ФИФА заявили об отсутствии запрета на проведение Кубка России во время чемпионата мира

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря, с 16 по 27 ноября в России состоятся матчи 5 и 6 туров группового этапа кубка страны

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Проведение матчей Фонбет - Кубка России по футболу не запрещено во время розыгрыша чемпионата мира в Катаре. Об этом ТАСС в пятницу заявили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. С 16 по 27 ноября в России пройдут матчи 5 и 6 туров группового этапа кубка страны.

"Проведение национальных турниров во время розыгрыша чемпионата мира разрешено. Например, в Англии матчи третьего и четвертого по силе дивизионов продолжатся в обычном режиме", - сообщили в организации.

28 февраля ФИФА отстранила сборные России от соревнований под эгидой организации до дальнейшего уведомления. 

Теги:
ЧМ-2022 по футболу
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