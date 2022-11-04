Немов считает, что без российских гимнастов на чемпионате мира снизился накал борьбы

Международная федерация гимнастики не допустила спортсменов из России к участию в чемпионате мира в Англии

МОСКВА, 4 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Отсутствие российских спортсменов негативно сказывается на накале борьбы на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который 29 октября стартовал в английском Ливерпуле. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов.

Чемпионат мира в Ливерпуле завершится 6 ноября.

"Смотрю чемпионат в Ливерпуле, много ошибок, много падений. Понятно, что правила новые, все обкатываются, но без наших спортсменов это не то. Я с точки зрения профессионала говорю: когда нет сильнейших, другие участники все же выступают более расслаблено, не сильно упираются. Такого накала и борьбы нет", - сказал Немов.

7 марта Международная федерация гимнастики (FIG) запретила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.