"Химки" обыграли "Оренбург" и одержали первую победу за три месяца в РПЛ

ХИМКИ /Московская область/, 4 ноября. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" со счетом 2:0 обыграл "Оренбург" в домашнем матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в пятницу.
Забитыми мячами в составе "Химок" отметились Александр Руденко (50-я минута) и Бутта Магомедов (66). Главный тренер "Химок" Спартак Гогниев 3 ноября был дисквалифицирован контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза на три матча и пропустил встречу с "Оренбургом". 29 октября в матче 15-го тура РПЛ против московского "Динамо" (1:6) Гогниев получил красную карточку в перерыве.
"Химки" прервали 15-матчевую серию без побед в различных турнирах. До этого команда потерпела 13 поражений и дважды сыграла вничью. В последний раз подмосковный клуб сумел одержать победу 7 августа в матче 4-го тура чемпионата России против московского "Торпедо" (3:1).
"Химки" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице с 12 очками после 16 игр. "Оренбург" располагается на восьмой строчке с 22 очками. В следующем туре "Химки" примут "Сочи" 13 ноября, "Оренбург" в тот же день дома примет "Краснодар".
1
"Зенит"
15
12
3
0
39
44
5
39
2
"Спартак"
15
10
2
3
32
37
16
21
3
ЦСКА
15
8
5
2
29
29
15
14
4
"Ростов"
15
8
5
2
29
27
21
6
5
"Динамо"
15
7
5
3
26
30
18
12
6
"Краснодар"
15
7
3
5
24
27
21
6
7
"Ахмат"
15
7
2
6
23
23
23
0
8
"Оренбург"
16
7
1
8
22
28
36
-8
9
"Сочи"
15
6
3
6
21
24
31
-7
10
"Урал"
15
5
2
8
17
17
26
-9
11
"Крылья Советов"
15
4
5
6
17
17
22
-5
12
"Пари НН"
15
3
4
8
13
18
27
-9
13
"Факел"
15
1
9
5
12
18
28
-10
14
"Локомотив"
15
3
3
9
12
17
30
-13
15
"Химки"
16
3
3
10
12
16
34
-18
16
"Торпедо"
15
1
3
11
6
7
26
-19