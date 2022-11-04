"Химки" обыграли "Оренбург" и одержали первую победу за три месяца в РПЛ

Химчане прервали 15-матчевую серию без побед в различных турнирах

ХИМКИ /Московская область/, 4 ноября. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" со счетом 2:0 обыграл "Оренбург" в домашнем матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в пятницу.

Забитыми мячами в составе "Химок" отметились Александр Руденко (50-я минута) и Бутта Магомедов (66). Главный тренер "Химок" Спартак Гогниев 3 ноября был дисквалифицирован контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза на три матча и пропустил встречу с "Оренбургом". 29 октября в матче 15-го тура РПЛ против московского "Динамо" (1:6) Гогниев получил красную карточку в перерыве.

"Химки" прервали 15-матчевую серию без побед в различных турнирах. До этого команда потерпела 13 поражений и дважды сыграла вничью. В последний раз подмосковный клуб сумел одержать победу 7 августа в матче 4-го тура чемпионата России против московского "Торпедо" (3:1).

"Химки" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице с 12 очками после 16 игр. "Оренбург" располагается на восьмой строчке с 22 очками. В следующем туре "Химки" примут "Сочи" 13 ноября, "Оренбург" в тот же день дома примет "Краснодар".