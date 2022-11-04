4 ноября, 17:52
Футбол в России

"Химки" обыграли "Оренбург" и одержали первую победу за три месяца в РПЛ

"Химки" обыграли "Оренбург" и одержали первую победу за три месяца в РПЛ
Вратарь "Химок" Илья Лантратов
© Александр Щербак/ ТАСС

Химчане прервали 15-матчевую серию без побед в различных турнирах

ХИМКИ /Московская область/, 4 ноября. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" со счетом 2:0 обыграл "Оренбург" в домашнем матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в пятницу.

Забитыми мячами в составе "Химок" отметились Александр Руденко (50-я минута) и Бутта Магомедов (66). Главный тренер "Химок" Спартак Гогниев 3 ноября был дисквалифицирован контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза на три матча и пропустил встречу с "Оренбургом". 29 октября в матче 15-го тура РПЛ против московского "Динамо" (1:6) Гогниев получил красную карточку в перерыве.

"Химки" прервали 15-матчевую серию без побед в различных турнирах. До этого команда потерпела 13 поражений и дважды сыграла вничью. В последний раз подмосковный клуб сумел одержать победу 7 августа в матче 4-го тура чемпионата России против московского "Торпедо" (3:1).

"Химки" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице с 12 очками после 16 игр. "Оренбург" располагается на восьмой строчке с 22 очками. В следующем туре "Химки" примут "Сочи" 13 ноября, "Оренбург" в тот же день дома примет "Краснодар".

Чемпионат России по футболу сезона-2022/23

1

"Зенит"

15

12

3

0

39

44

5

39

2

"Спартак"

15

10

2

3

32

37

16

21

3

ЦСКА

15

8

5

2

29

29

15

14

4

"Ростов"

15

8

5

2

29

27

21

6

5

"Динамо"

15

7

5

3

26

30

18

12

6

"Краснодар"

15

7

3

5

24

27

21

6

7

"Ахмат"

15

7

2

6

23

23

23

0

8

"Оренбург"

16

7

1

8

22

28

36

-8

9

"Сочи"

15

6

3

6

21

24

31

-7

10

"Урал"

15

5

2

8

17

17

26

-9

11

"Крылья Советов"

15

4

5

6

17

17

22

-5

12

"Пари НН"

15

3

4

8

13

18

27

-9

13

"Факел"

15

1

9

5

12

18

28

-10

14

"Локомотив"

15

3

3

9

12

17

30

-13

15

"Химки"

16

3

3

10

12

16

34

-18

16

"Торпедо"

15

1

3

11

6

7

26

-19

  

Теги:
Российский футбол
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