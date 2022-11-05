РФС продлил контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным до 2024 года

Отмечается, что Российский футбольный союз положительно оценивает работу специалиста в национальной команде

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Руководство Российского футбольного союза (РФС) приняло решение продлить контракт с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным до августа 2024 года. Об этом в субботу сообщает пресс-служба организации.

Сообщатся, что РФС также согласовал для главного тренера и его помощников возможность дальнейшего совмещения работы в национальной сборной и в футбольном клубе "Ростов". С 14 по 20 ноября пройдет ближайший учебно-тренировочный сбор национальной команды России, в рамках которого будут сыграны два выездных товарищеских матча - 17 ноября против сборной Таджикистана в Душанбе (17 ноября) и против команды Узбекистана в Ташкенте (20 ноября).

"Мы рады объявить о том, что достигли договоренности с Валерием Карпиным и его тренерским штабом о продлении контракта. Валерий Георгиевич - опытный тренер, который умеет не просто создавать успешные команды, но и развивать игроков. РФС положительно оценивает результаты его работы в национальной команде", - отметил президент РФС Александр Дюков.

"Благодарен РФС за предложение продолжить работу в национальной сборной России. Также хочу поблагодарить руководство "Ростова", согласившееся на совмещение постов в сборной и клубе. Даже сейчас, когда национальная команда не участвует в официальных турнирах, необходимость существования сборной России не подлежит сомнению. Важно показать, что мы есть, мы живы и готовы вернуться к международным соревнованиям", - сказал Карпин, комментарий которого приводит пресс-служба РФС.

Карпину 53 года, он возглавил национальную сборную 23 июля 2021 года. Под его руководством команда провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Под руководством Карпина сборная России заняла второе место в турнирной таблице группы Н отборочного турнира чемпионата мира 2022, выйдя в стыковые матчи за право сыграть в финальной стадии соревнований. 24 марта россияне должны были сыграть с командой Польши. 29 марта победитель этой встречи должен был сыграть за право попасть на чемпионат мира с сильнейшим в противостоянии сборных Чехии и Швеции. 28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины. 8 марта ФИФА объявила о том, что сборная Польши автоматически стала финалистом отбора к чемпионату мира, избежав полуфинальной игры с командой России, а позже вышла в финальную стадию мирового первенства. 2 мая УЕФА отстранил российскую сборную от участия в розыгрыше Лиги наций сезона-2022/23.