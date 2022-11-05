СКА обыграл "Металлург" и одержал девятую победу подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3

ТАСС, 5 ноября. Петербургский СКА дома со счетом 4:3 обыграл магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в субботу в Ледовом дворце.

В составе победителей шайбы забросили Александр Никишин (13, 19), Дмитрий Яшкин (20), Валентин Зыков (53). У "Металлурга" отличились Никита Коростелев (2), Максим Карпов (4), Данила Юров (20).

СКА одержал девятую победу подряд в КХЛ и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции с 51 очком. "Металлург" потерпел третье поражение подряд и возглавляет таблицу Восточной конференции с 37 очками.

В других матчах игрового дня ярославский "Локомотив" на выезде обыграл нижегородское "Торпедо" со счетом 4:0, новосибирская "Сибирь" в гостях переиграла екатеринбургский "Автомобилист" (2:1 по буллитам), нижнекамский "Нефтехимик" на своем льду уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" (2:3).

В следующем матче "Металлург" дома сыграет с омским "Авангардом" 9 ноября, СКА днем ранее во Владивостоке сыграет с местным "Адмиралом".