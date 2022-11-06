Бивол заявил, что готов провести бой против Бетербиева

Бивол в ночь на воскресенье защитил титул чемпиона мира по версии WBA, Бетербиев владеет поясами WBC, IBF и WBO

ТАСС, 6 ноября. Российский боксер Дмитрий Бивол хочет стать абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Об этом спортсмен заявил сразу после поединка против мексиканца Хильберто Рамиреса, который прошел в ночь на воскресенье.

Бивол победил Рамиреса единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

"Я могу боксировать лучше, - сказал Бивол. - Мне противостоял хороший оппонент, но его удары меня особенно не беспокоили. Я работал сериями, по три-четыре удара, старался держать в напряжении соперника".

"Рамирес был больше, чем я, но это не проблема. Теперь я бы хотел подраться за все пояса в этом весе", - добавил боксер.

Титулами чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) владеет россиянин Артур Бетербиев.