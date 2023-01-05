В РУСАДА объяснили, почему пойманную на мельдонии регбистку дисквалифицировали на 8 лет

Оксана Коробчук была дисквалифицирована на восемь лет Национальным центром спортивного арбитража, который удовлетворил апелляцию РУСАДА на решение дисциплинарного антидопингового комитета, первоначально дисквалифицировавшего спортсменку на два года

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Чемпионка Европы 2016 года по регби-7 Оксана Коробчук, уличенная в употреблении запрещенного вещества мельдоний, получила восьмилетнюю дисквалификацию по причине того, что для спортсменки это нарушение антидопинговых правил стало уже вторым в карьере. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Коробчук была дисквалифицирована на восемь лет Национальным центром спортивного арбитража, который удовлетворил апелляцию РУСАДА на решение дисциплинарного антидопингового комитета, первоначально дисквалифицировавшего спортсменку на два года. Срок наказания завершится 21 октября 2028 года.

"Несмотря на то, что у Коробчук это было уже второе нарушение антидопинговых правил, дисциплинарный антидопинговый комитет принял решение о двухлетней дисквалификации спортсменки за мельдоний, - заметила собеседница ТАСС. - РУСАДА, не согласившись с таким решением, обратилось в Национальный центр спортивного арбитража. Тот встал на нашу сторону и наложил восьмилетнюю дисквалификацию - четыре года + четыре года, как обычно наказывается повторное нарушение".

В 2016 году Коробчук была дисквалифицирована на четыре года за употребление запрещенных стероидов (станозолол). Регбистка, которой 22 ноября исполнится 40 лет, уже завершила спортивную карьеру.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. В первые месяцы 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана.