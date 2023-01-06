"Манчестер Сити" обыграл "Челси" в матче чемпионата Англии по футболу

Клуб из Манчестера сократил отставание от лидирующего в турнирной таблице "Арсенала" до пяти очков

ТАСС, 6 января. "Манчестер Сити" на выезде со счетом 1:0 обыграл "Челси" в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в Лондоне в ночь на пятницу.

Единственный мяч в игре с передачи Джека Грилиша забил Рияд Марез (63-я минута). Марез и Грилиш вышли на поле на 60-й минуте. На 5-й минуте встречи нападающий "Челси" Рахим Стерлинг был заменен из-за травмы, на 22-й минуте по той же причине поле покинул его одноклубник Кристиан Пулишич.

Подопечные Хосепа Гвардиолы не проигрывают на протяжении трех матчей (две победы, одна ничья) и занимают второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков в 17 матчах. Они уступают лидирующему "Арсеналу" 5 очков. "Челси" с 25 очками располагается на десятой строчке.

В следующем туре "Манчестер Сити" 14 января в гостях сыграет с "Манчестер Юнайтед", "Челси" 12 января на выезде встретится с "Фулхэмом".