Коган считает, что российское фигурное катание достойно справилось с вызовами в 2022 году

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России подчеркнул, что в 2023 году все запланированные организацией соревнования будут проведены в полном объеме

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России получила серьезный опыт и достойно справилась со всеми вызовами в 2022 году. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал генеральный директор организации Александр Коган.

"Наши фигуристы начали прошлый сезон с побед на Гран-при, чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх - нам действительно есть чем гордиться. Однако в 2022 году наши спортсмены подверглись незаслуженным санкциям, в результате которых доступ на международную арену им был закрыт, - сказал Коган. - Я считаю, что федерация достойно справилась с вызовом - соревновательный график спортсменов был насыщенным, а зрительский интерес к турнирам доказал, что популярность фигурного катания в России осталась неизменной".

"Мы получили очень серьезный опыт и благодарны всем поклонникам фигурного катания за преданность и внимание. Все запланированные федерацией и нашими партнерами старты в 2023 году пройдут в полном объеме. Мы приложим все усилия, чтобы концовка этого сезона была насыщенной и интересной, несмотря ни на что", - подчеркнул Коган.