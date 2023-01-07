7 января, 10:14
Сборные по футболу

Дешам продолжит возглавлять сборную Франции по футболу до 2026 года

Дешам продолжит возглавлять сборную Франции по футболу до 2026 года
Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам
© EPA-EFE/ Ronald Wittek

На мировом первенстве 2022 года сборная Франции заняла второе место

ТАСС, 7 января. Федерация футбола Франции (FFF) продлила контракт с главным тренером национальной команды Дидье Дешамом до 2026 года. Об этом в субботу сообщила пресс-служба федерации.

Под руководством Дешама сборная Франции выиграла чемпионат мира 2018 года, стала серебряным призером мирового первенства 2022 года и чемпионата Европы в 2021 году.

Дешам был назначен на пост главного тренера сборной Франции летом 2012 года, сменив Лорана Блана. 54-летний специалист в четвертый раз продлевает соглашение с федерацией. Дешам является лидером по числу побед во главе национальной сборной (90 побед в 140 матчах).

Дешам тренировал французский "Марсель", "Монако" и итальянский "Ювентус". Дешам вывел "Монако" в финал Лиги чемпионов в сезоне-2003/04, в котором клуб уступил португальскому "Порту" (0:3), и выиграл с командой Кубок французской лиги (2003), вместе с "Марселем" Дешам стал победителем национального чемпионата (2010), трехкратным обладателем Кубка французской лиги (2010, 2011, 2012) и двукратным победителем Суперкубка Франции (2010, 2011). В 2018 году Дешам был признан тренером года по версии Международной федерации футбола.

В качестве игрока Дешам в составе сборной Франции становился чемпионом мира (1998) и Европы (2000), бронзовым призером европейского первенства (1996). В составе итальянского "Ювентуса" становился победителем Лиги чемпионов (сезон-1995/96), дважды выходил в финал турнира, выигрывал Суперкубок УЕФА (1996), трижды побеждал в чемпионате Италии (1995, 1997, 1998), один раз - в кубке страны (1995). Также выступал за английский "Челси", с которым выигрывал Кубок Англии (2000), и испанскую "Валенсию", дойдя с ней до финала Лиги чемпионов (сезон-2000/01). 

© Информационное агентство ТАСС
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