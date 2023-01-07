Дешам продолжит возглавлять сборную Франции по футболу до 2026 года

На мировом первенстве 2022 года сборная Франции заняла второе место

ТАСС, 7 января. Федерация футбола Франции (FFF) продлила контракт с главным тренером национальной команды Дидье Дешамом до 2026 года. Об этом в субботу сообщила пресс-служба федерации.

Под руководством Дешама сборная Франции выиграла чемпионат мира 2018 года, стала серебряным призером мирового первенства 2022 года и чемпионата Европы в 2021 году.

Дешам был назначен на пост главного тренера сборной Франции летом 2012 года, сменив Лорана Блана. 54-летний специалист в четвертый раз продлевает соглашение с федерацией. Дешам является лидером по числу побед во главе национальной сборной (90 побед в 140 матчах).

Дешам тренировал французский "Марсель", "Монако" и итальянский "Ювентус". Дешам вывел "Монако" в финал Лиги чемпионов в сезоне-2003/04, в котором клуб уступил португальскому "Порту" (0:3), и выиграл с командой Кубок французской лиги (2003), вместе с "Марселем" Дешам стал победителем национального чемпионата (2010), трехкратным обладателем Кубка французской лиги (2010, 2011, 2012) и двукратным победителем Суперкубка Франции (2010, 2011). В 2018 году Дешам был признан тренером года по версии Международной федерации футбола.

В качестве игрока Дешам в составе сборной Франции становился чемпионом мира (1998) и Европы (2000), бронзовым призером европейского первенства (1996). В составе итальянского "Ювентуса" становился победителем Лиги чемпионов (сезон-1995/96), дважды выходил в финал турнира, выигрывал Суперкубок УЕФА (1996), трижды побеждал в чемпионате Италии (1995, 1997, 1998), один раз - в кубке страны (1995). Также выступал за английский "Челси", с которым выигрывал Кубок Англии (2000), и испанскую "Валенсию", дойдя с ней до финала Лиги чемпионов (сезон-2000/01).