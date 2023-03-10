"Торпедо" второй раз подряд в овертайме обыграло "Динамо" в матче плей-офф КХЛ

В КХЛ установлен рекорд - в 14 встречах первого раунда плей-офф победитель определился в овертайме

ТАСС, 10 марта. Нижегородское "Торпедо" со счетом 4:3 в овертайме дома обыграло московское "Динамо" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в пятницу.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Денис Ян (2-я и 79-я минута), Артем Михеев (39) и Владислав Фирстов (51). У проигравших отличились Эрик О'Делл (26, 39) и Якоб Лилья (51).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Торпедо". Нижегородцы выиграли в овертайме второй матч подряд. 8 марта в Москве команда Игоря Ларионова победила со счетом 5:4.

Пятый матч серии между "Торпедо" и "Динамо" стал 14-й встречей первого раунда плей-офф, в которой победитель определился в овертайме, что является новым рекордом. 13 игр первого раунда Кубка Гагарина завершились в овертайме в плей-офф 2014 года.

Шестой матч состоится 12 марта в Москве, начало - 17:00 мск.

В другом матче в Западной конференции московский ЦСКА дома со счетом 4:3 обыграл череповецкую "Северсталь". Армейцы, являющиеся действующими обладателями Кубка Гагарина, повели в серии со счетом 3-2. Шестая встреча пройдет 12 марта в Череповце, начало - 17:00 мск.