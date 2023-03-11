"Флорида" выиграла третий матч НХЛ подряд, Бобровский отразил 21 бросок

Команда в овертайме победила "Чикаго", уступая к началу третьего периода со счетом 0:2

ТАСС, 11 марта. "Флорида" в субботу в овертайме со счетом 4:3 обыграла "Чикаго" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе "Флориды" отметились Сэм Беннетт (49-я минута), Сэм Райнхарт (49), Ээту Луостаринен (53), Брэндон Монтур (63). У "Чикаго" отличились Калеб Джонс (7), Борис Катчук (18), Коул Гутман (60).

Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 24.

"Флорида" одержала третью победу подряд в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата и занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 72 очками в 66 матчах. "Чикаго" проиграл второй матч кряду и занимает последнее, восьмое место в таблице Центрального дивизиона с 50 очками в 65 матчах.

В следующем матче "Флорида" примет "Виннипег" 12 марта, "Чикаго" в этот же день на выезде сыграет с "Тампой".

В другом матче игрового дня "Анахайм" на выезде победил "Калгари" со счетом 3:1.