"Оренбург" достиг предварительной договоренности о продлении контракта с тренером Личкой

Контракт 45-летнего чешского специалиста с клубом рассчитан до лета 2023 года

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Оренбург" предварительно договорилось о продлении контракта с главным тренером Марцелом Личкой. Об этом ТАСС в субботу сообщил президент клуба Василий Еремякин.

Личка занимает пост главного тренера "Оренбурга" с августа 2020 года. Контракт 45-летнего чешского специалиста с клубом рассчитан до лета 2023 года.

"У нас диалог состоялся. Клубом готовится предложение по условиям его личного контракта. В случае достижения консенсуса он будет подписан в ближайшее время", - сказал Еремякин.

"Допускаю, что срок контракта составит один год. Почему не больше? Когда обсуждали, мы пришли к тому, что оптимальный вариант такой", - добавил собеседник агентства.

"Оренбург" под руководством Лички занимал второе (сезон-2020/21) и третье (2021/22) места во втором по силе дивизионе российского футбола. Летом 2022 года команда вышла в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ).

После 19 матчей "Оренбург" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В 20-м туре команда дома сыграет с московским "Спартаком", который после 18 игр располагается на второй строчке.