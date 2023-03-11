Ольховский: матч против первой пары мира будет тяжелым для Кудерметовой и Самсоновой

Российские теннисистки сыграют против чешек Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой на старте турнира в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Встреча против первой пары мира чешек Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе будет серьезным испытанием для россиянок Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой. Такое мнение ТАСС в субботу высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Кудерметова и Самсонова сыграют против Крейчиковой и Синяковой в первом круге парного турнира в Индиан-Уэллсе. Ранее россиянки стали победительницами турнира в Дубае.

"Очень интересный, тяжелый матч будет, для наших девушек это будет первое серьезное испытание. Кудерметова и Самсонова недавно выиграли крупный турнир в Дубае, после этого сыграть в первом круге с первой парой мира - это очень тяжело. Если наши девушки выиграют, их можно будет считать фаворитами всего оставшегося турнира", - сказал Ольховский.

Встреча между российскими и чешскими теннисистками пройдет в ночь на воскресенье.