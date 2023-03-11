Футболист Промес забил 100-й мяч в составе "Спартака"

Полузащитник отличился в матче чемпионата России против "Факела"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Нидерландский полузащитник Квинси Промес в субботу забил 100-й мяч в составе московского футбольного клуба "Спартак".

Промес забил два мяча в домашнем матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского "Факела". Эти голы стали для игрока 100-м и 101-м в составе красно-белых. После первого тайма счет в матче равный - 2:2. По количеству забитых мячей полузащитник занимает седьмое место в истории "Спартака". На шестом месте идет Юрий Гаврилов (102), рекордсменом команды является Никита Симонян (159).

Промесу 31 год, он выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка России, зимой 2021 года полузащитник вернулся в московский клуб. Нидерландец забил 84 мяча в РПЛ, 11 - в Кубке России, 3 - в Лиге чемпионов, 2 - в Лиге Европы и 1 - в Суперкубке России. Футболист проводит за "Спартак" 204-ю игру, на его счету 50 голевых передач в составе команды.

По количеству забитых мячей в чемпионатах России Промес занимает второе место в истории "Спартака". Лидером по этому показателю является Егор Титов (86). Промес входит в тройку лучших бомбардиров РПЛ среди легионеров, впереди только бывший нападающий московского ЦСКА бразилец Вагнер Лав и иранский форвард Сердар Азмун, который выступал за петербургский "Зенит", казанский "Рубин" и "Ростов". На их счету по 85 голов.