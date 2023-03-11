Тимошинина считает, что многие прыгуны в воду из РФ готовы выступать в нейтральном статусе

В январе МОК предложил допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке СВО, к международным соревнованиям в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий

САРАТОВ, 11 марта. /ТАСС/. Многие российские прыгуны в воду согласятся выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях. Такое мнение высказала ТАСС четырехкратная чемпионка Европы Юлия Тимошинина в субботу на Кубке евразийских стран по прыжкам в воду, который проходит в Саратове.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) предложил допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), к международным соревнованиям в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.

"Всегда хочется выступать с нашим флагом. Но если разрешат хотя бы в нейтральном статусе, думаю, что многие спортсмены согласятся", - сказала Тимошинина.

"Наша федерация [прыжков в воду] старается сейчас делать для нас максимум в плане соревновательной деятельности. Мы стараемся больше выступать, потому что навык уходит, международной арены нам сильно не хватает. Я бы очень хотела вернуться, потому что это абсолютно другие ощущения, эмоции, чем те, когда мы соревнуемся между собой", - сказала чемпионка Европы Анна Конаныхина.

Бронзовый призер чемпионата Европы Руслан Терновой отметил, что будет рад вернуться на международную арену. "Если разрешат, это будет очень приятно, спустя уже второй год без международных стартов. Мы всегда готовы бороться за медали на международной арене", - добавил он.

С 10 по 12 марта в Саратове проходит II Кубок евразийских стран по прыжкам в воду, в котором принимают участие спортсмены из 9 стран. В первый день соревнований Тимошинина стала победительницей среди женщин в прыжках с 10-метровой вышки. Руслан Терновой в паре с Александром Бондарем завоевал золото в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.