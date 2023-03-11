Определилась первая пара четвертьфинальной стадии Кубка Гагарина

Казанский "Ак Барс" сыграет с "Адмиралом" из Владивостока

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" со счетом 4:2 обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в субботу на "Нефтехим-Арене" в присутствии 4 653 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Панюков (2-я минута), Константин Лучевников (44), Дмитрий Кагарлицкий (51) и Артем Лукоянов (58). У проигравших отличились Ансель Галимов (1) и Андрей Чивилев (34). Лучевников забросил первую шайбу в КХЛ.

Команды обменялись голами за 1 минуту 2 секунды с начала матча и установили рекорд скорострельности в матчах плей-офф КХЛ для двух команд. Прежнее достижение принадлежало "Салавату Юлаеву" и "Ак Барсу" и равнялось 1 минуту 5 секундам. Оно было установлено в седьмом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ сезона-2015/16.

"Ак Барс" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-2. Соперником казанцев по четвертьфиналу станет владивостокский "Адмирал", ранее обыгравший уфимский "Салават Юлаев" (4-2).

В регулярном чемпионате нынешнего сезона "Ак Барс" одержал три победы в четырех встречах с "Нефтехимиком". По итогам регулярного сезона казанский клуб занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 91 очком в 68 матчах. "Нефтехимик" с 72 очками в 68 матчах стал восьмым на Востоке. В Кубке Гагарина команды играли дважды (2013, 2020), обе серии закончились победой "Ак Барса" со счетом 4-0.

"Ак Барс" ни разу не пропускал плей-офф КХЛ, казанская команда является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018). Лучшим результатом "Нефтехимика" является выход во второй раунд в сезоне-2009/10, где команда уступила уфимскому "Салавату Юлаеву" (2-4). Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА, в прошлогоднем финале армейцы оказались сильнее магнитогорского "Металлурга" (4-3).