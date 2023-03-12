"Атмосфера праздника". В Краснодаре 13 тыс. человек пришли на матч по карте болельщика

Краснодарский клуб обыграл московское "Динамо" со счетом 3:1

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" в субботу принял московское "Динамо" в 19-м туре Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Для клуба с юга России это был второй матч с использованием системы карты болельщика.

Первый такой матч в Краснодаре прошел 5 марта, тогда местная команда принимала столичное "Торпедо" (2:2), на эту игру пришло около восьми тысяч зрителей. На матче против "Динамо" ожидалась более высокая посещаемость, так как бело-голубые регулярно ведут борьбу за самые высокие места, в то время как "Торпедо" проводит первый сезон в РПЛ с 2015 года и борется за выживание в сильнейшем дивизионе чемпионата России. К тому же за неделю в Краснодаре улучшилась погода. Если 5 марта воздух прогревался до плюс 11 градусов, то 11 марта температура днем составляла 18 градусов тепла.

Корреспондент ТАСС сходил на матч и посмотрел, как работает система карты болельщика на стадионе в Краснодаре. Уже за два часа до начала игры можно было видеть большой поток людей, направляющийся в сторону арены. Многие любители футбола уже имели необходимый документ, однако около Центра поддержки болельщика, который расположен у одного из входов на арене, можно было увидеть очередь их тех, кто еще не успел оформить карту.

Один из волонтеров разъяснил ТАСС порядок получения карты болельщика на арене. "Самое главное, принести с собой оригинал паспорта, - сказал он. - Предоставляете паспорт, и вас регистрируют представители МФЦ прямо на арене. Никаких заявок заранее можно не оставлять".

Самая долгая часть при получении карты болельщика на стадионе - это ожидание очереди. В центре болельщика специалисты берут паспорт, спрашивают контактные данные, фотографируют болельщика и дают ему подписать документы, после чего разъясняют, как скоро карта появится в электронном виде. Как правило, вся процедура составляет около пяти минут.

Одна из болельщиц отметила в беседе с ТАСС удобство и быстроту получения документа. "Все прошло очень быстро и удобно, заняло не больше трех минут, - сказала она. - Я положительно отношусь к нововведению, так как теперь билеты закрепляются за человеком, и теперь точно станет безопаснее и станет меньше перекупщиков".

Сафонов отметил поддержку болельщиков

Еще до начала матча было видно, что пустой не осталась ни одна трибуна. С самых первых минут матча болельщики "Краснодара" активно поддерживали свою команду, и их было хорошо слышно и видно с любой точки арены. Игроки не остались в долгу перед публикой и порадовали зрителей красивой игрой и победой над сильным соперником со счетом 3:1. В конце встречи диктор объявил, что матч посетило 13 256 зрителей.

После матча один из болельщиков в беседе с ТАСС отметил, что ему понравилась как атмосфера на трибунах, так и сама игра. "Мне все понравилось, все было очень здорово организовано, царила атмосфера праздника, - отметил он. - Я был и на прошлой игре команды, сейчас пришло больше людей. Тогда еще многие были не подготовлены к новшествам, сейчас подготовились, но еще и матч был интереснее, соперник посерьезнее".

"Оформить карту болельщика было совсем несложно. Мы оформили заявку на портале госуслуг, пришли в МФЦ, там нас сличили и сделали карту. Я нормально отношусь к нововведению, думаю, в нем есть смысл", - добавил собеседник агентства.

Позитивную атмосферу на стадионе отметил также вратарь "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов. "Может, стадион был не полностью заполнен, но 13 тысяч вполне достаточно, чтобы влиять на игру. Чувствовалась позитивная атмосфера, болельщики активизировались, их было слышно. Для нас это очень приятно и важно", - сказал футболист ТАСС.

О карте болельщика

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. В подписанном документе вводилось понятие "персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования" - это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Возможность оформить карту болельщика на "Госуслугах" появилась у зрителей 4 июля 2022 года.

С начала сезона-2022/23 в РПЛ карта болельщика действовала на стадионах "Екатеринбург-Арена" ("Урал"), "Нижний Новгород" ("Пари Нижний Новгород"), "Ростов-Арена" ("Ростов"), "Солидарность-Арена" ("Крылья Советов") и "Фишт" ("Сочи"). С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на стадионы всех клубов РПЛ. 27 февраля пресс-служба Минцифры РФ сообщила, что более 450 тыс. граждан оформили карту болельщика. 28 февраля первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров сообщил, что все проблемы с внедрением карты болельщика на стадионах устранены.

Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия, это касается зрителей, гостей, персонала, а также представителей СМИ. Также персонифицированная карта должна быть у представителей команд, в том числе у иностранных футболистов, которые официально работают в России и имеют СНИЛС, что позволяет им создать подтвержденную учетную запись на "Госуслугах".

В сезоне-2022/23 карта болельщика также будет необходима для посещения финала Фонбет - Кубка России. Игра должна состояться 11 июня 2023 года в Москве на стадионе "Лужники".