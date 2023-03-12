Белорусская биатлонистка Алимбекова-Смольская выиграла общий зачет Кубка Содружества

Второе и третье места заняли россиянки Виктория Сливко и Ирина Казакевич соответсвенно

ТАСС, 12 марта. Белоруска Динара Алимбекова-Смольская заняла шестое место в масс-старте на 12,5 км и стала победительницей общего зачета Кубка Содружества по биатлону. Гонка заключительного, шестого этапа соревнований прошла в воскресенье в Тюмени.

В женском масс-старте весь пьедестал заняли россиянки. Первой стала Анастасия Гореева, показавшая результат 34 минуты 24,2 секунды и допустившая 2 промаха на четырех огневых рубежах, второй - Наталья Гербулова (отставание - 12,2 секунды; 2 промаха), третьей - Екатерина Носкова (+22,3; 4). Алимбекова-Смольская финишировала шестой (+42,6; 4).

По итогам шести этапов победительницей общего зачета стала Алимбекова-Смольская, которая набрала 1 750 очков. Второе и третье места заняли россиянки - Виктория Сливко (1 680 баллов) и Ирина Казакевич (1 672).

Алимбековой-Смольской 27 лет, она является олимпийской чемпионкой 2018 года в эстафете, также на ее счету бронза чемпионата Европы 2019 в смешанной эстафете.