Алаев заявил, что может посетить конгресс УЕФА

Конгресс УЕФА пройдет 5 апреля в Лиссабоне

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ), вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев не посетит конгресс Международной федерации футбола (ФИФА), но допустил, что будет присутствовать на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом Алаев сообщил ТАСС в воскресенье.

10 марта в службе коммуникаций РФС сообщили ТАСС, что делегация организации примет участие в конгрессе ФИФА, который пройдет 16 марта в Руанде. Конгресс УЕФА пройдет 5 апреля в Лиссабоне.

"На конгрессе ФИФА меня не будет. Делегация РФС будет, лучше у них спросить. Возможно, посещу конгресс УЕФА", - сказал Алаев.