Большунов рассказал, как недопуск к международным турнирам повлиял на количество стартов

В январе Международная федерация лыжного спорта и сноубординга сообщала, что до весны не планирует поднимать вопрос возвращения российских спортсменов на соревнования под своей эгидой

КАЗАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Количество стартов с участием российских лыжников в сезоне-2022/23 не сократилось, несмотря на отстранение отечественных спортсменов от международных соревнований. Об этом журналистам сообщил трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов.

"Сезон очень быстро прошел. Вроде бы только недавно начали стартовать, а осталось всего несколько соревнований, быстро пролетел сезон. Соревнований было достаточно много. Количество стартов было сопоставимо с тем, что было на Кубке мира и международных турнирах. По стартам выходит одинаково", - сказал Большунов.

Большунов отметил, что говорить о предстоящем сезоне еще рано, так как нет официального решения международной федерации по допуску россиян к соревнованиям.

Международный олимпийский комитет после обострения ситуации на Украине рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях. По решению Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) россияне и белорусы в текущем сезоне пропустили турниры под эгидой организации. В январе FIS сообщала, что до весны не планирует поднимать вопрос возвращения российских спортсменов на международные соревнования.