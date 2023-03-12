Участник Олимпийских игр японский волейболист Фудзии умер от рака в возрасте 31 года

В прошлом году спортсмену диагностировали четвертую стадию рака желудка

ТОКИО, 12 марта. /ТАСС/. Японский волейболист Наонобу Фудзии, выступавший в составе национальной сборной на Олимпийских играх в Токио, умер от рака желудка на 32-м году жизни. Об этом сообщает в воскресенье Японская волейбольная ассоциация.

"Наонобу Фудзии, представлявший мужскую сборную Японии на Олимпиаде в Токио и оставивший большое наследие в мире японского волейбола, умер в пятницу 10 марта. Мы хотим выразить искренние соболезнования его родным и близким и поблагодарить за его многочисленные заслуги при жизни", - отмечается в сообщении организации.

Фудзии родился в 1992 году. Он выступал за японский волейбольный клуб Toray Arrows из префектуры Сидзуока. В 2022 году у него обнаружили рак желудка на четвертой стадии, который дал осложнения на мозг.

Японская сборная по волейболу на Олимпиаде в Токио дошла до четвертьфинала, в котором проиграла Бразилии со счетом 0-3.