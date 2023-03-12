Инна Гончаренко считает, что оценивание шоу-программ фигуристов придаст интригу турниру

Турнир шоу-программ пройдет 18 марта в Москве, в жюри приглашены профессионалы из различных областей искусства

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Оценивание турнира шоу-программ по фигурному катанию придаст дополнительную интригу соревнованиям, ведь обычно показательные выступления не оцениваются. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

Турнир шоу-программ пройдет 18 марта в Москве. Организаторы соревнований сообщили, что в состав жюри приглашены уважаемые и узнаваемые профессионалы из различных областей искусства.

"Само слово "шоу" подразумевает близость людям артистической среды, уже во вторую очередь турнир относится к спорту, потому что присутствует соревновательный момент. Возможно, логично, что деятели искусства, культуры будут свежим, незамыленным взглядом смотреть на эти номера. Если говорить о шоу-программах, они должны быть эффектными, интересными, увлекающими зрителя чем-то неспортивным - не выполнением сложных элементов, а именно артистической составляющей. Здесь будут требовать композицию, интересную задумку, костюмы. Деятели искусства, культуры не понимают в сложности элементов, они будут оценивать артистическую составляющую", - сказала Гончаренко.

"Мне будет интересно. Показательные выступления не несут никакой соревновательной нагрузки, там никто не выбирает, это праздник спорта, подведение итогов старта, зритель имеет возможность еще раз увидеть своих кумиров в более непринужденной обстановке. Здесь же номера будут подвергаться оценке, это придаст дополнительную интригу, нерв", - добавила собеседница агентства.

Шесть программ для турнира поставит серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух. "У Ильи большой опыт, весь "Ледниковый период" мы наблюдали [за его работой], он набил руку. Кроме того, он очень творческий человек, у него масса идей, да и у постановщика всегда есть помощник, поэтому все реально. Люди обращаются, потому что понимают, надо обращаться к тому, кто имеет опыт, а Илья не отказывает, это очень хорошо, значит, есть силы и время. Этот турнир можно в том числе рассматривать как битву постановщиков, но и постановщик - не 100% успеха, задумка может быть одна, а реализация - другой", - отметила Гончаренко.