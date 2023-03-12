Дружинин допустил участие китайских прыгунов в воду в следующем Кубке евразийских стран

Президент Российской федерации прыжков в воду рассказал о заинтересованности в сотрудничестве с Китаем

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российская федерация прыжков в воду (РФПВ) ведет работу с Китаем, спортсмены из этой страны могут принять участие в следующем Кубке евразийских стран. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил президент РФПВ Станислав Дружинин.

II Кубок евразийских стран прошел с 10 по 12 марта в Саратове. В соревнованиях приняли участие спортсмены из России, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Кубы, Эквадора, Гватемалы и Узбекистана. Два следующих розыгрыша Кубка евразийских стран также пройдут в России.

"Кубок евразийских стран - это международное соревнование, оно дает соревновательную практику. Есть страны послабее, есть те, где неплохо прыгают, конечно, мы хотим соревновать с такими сильными соперниками, как Китай. Мы готовы принимать у себя спортсменов из любых стран мира, руководствуемся принципами олимпизма. Этим соревнованием мы показали, что к нам можно приезжать, как мы принимаем наших коллег, на каком уровне проходят соревнования, эта информация пройдет по нашему сообществу во всем мире", - сказал Дружинин.

"Можно допустить, что китайские спортсмены примут участие в следующем Кубке евразийских стран, мы ведем работу с Китаем, просто до недавнего времени мы были скованы ковидными ограничениями, не было возможности даже поехать к ним. Хотим, чтобы мы участвовали в их соревнованиях, а они - в наших, думаю, мы придем к результату в ближайшее время", - добавил собеседник агентства.

14 февраля Дружинин сообщил ТАСС, что Азиатская федерация плавания пригласила российских прыгунов в воду выступить на Азиатских играх 2023 года, которые пройдут в китайском городе Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.