Фетисов считает, что Ларионов поставил хоккеистам "Торпедо" красивую игру

В воскресенье "Торпедо" обыграло "Динамо" и вышло в четвертьфинал Кубка Гагарина

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Главный тренер хоккейного клуба "Торпедо" Игорь Ларионов сумел вселить уверенность в игроков команды и поставить красивую игру, поэтому победа нижегородцев над московским "Динамо" в плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) закономерна. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

"Бывших партнеров не бывает, я с ним до сих пор общаюсь. Я рад за Игоря, он, взяв "Торпедо", принял большие риски на себя. Он сумел создать команду, которая играет в хоккей, с минимальным бюджетом он нашел ребят, которые были списаны, дал возможность молодым проявить себя. С системным подходом ему удалось вселить уверенность в своих игроков и поставить достаточно красивый хоккей", - сказал Фетисов.

"Мне кажется, его успех закономерен. Немаловажным фактором успеха "Торпедо" стала фантастическая поддержка нижегородских трибун. У команды должен быть свой узнаваемый стиль, мне он очень понравился", - добавил собеседник агентства.

В воскресенье "Торпедо" победило в гостях "Динамо" и вышло в четвертьфинал плей-офф КХЛ.