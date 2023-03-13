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Футбол в России

Футболист "Спартака" Умяров перенес операцию и пропустит около трех месяцев

Футболист "Спартака" Умяров перенес операцию и пропустит около трех месяцев
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров
© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

Полузащитник не выходил на поле с октября 2022 года из-за травмы пятой плюсневой кости

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Наиль Умяров перенес операцию на пятой плюсневой кости, его восстановление займет около трех месяцев. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе "Спартака".

Умяров из-за травмы не выходил на поле с октября 2022 года.

"Полузащитник нашей команды Наиль Умяров перенес операцию на пятой плюсневой кости. После полученной ранее травмы консервативное лечение не принесло ожидаемых результатов. Планируемый срок восстановления - около трех месяцев", - говорится в сообщении.

Умярову 22 года, он выступает за "Спартак" с 2019 года. В текущем сезоне футболист провел 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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