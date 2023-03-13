Чесноков: Рублев может обыграть любого теннисиста, кроме Джоковича и Медведева

По мнению эксперта, российский спортсмен нашел свою оптимальную форму

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев находится в хорошей форме и может обыграть любого теннисиста, кроме своего соотечественника Даниил Медведева и лидера мирового рейтинга серба Новака Джоковича. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В ночь на понедельник Рублев со счетом 7:5, 6:3 победил француза Уго Умбера в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе. В следующем круге он встретится с британцем Кэмероном Норри.

"Умбер хороший теннисист, но давно не играл, Рублев его комфортно прошел. Андрей нашел свою оптимальную форму, он уверен в себе, сейчас он может обыгрывать всех, кроме Джоковича и Медведева. Норри уже выигрывал турнир в Индиан-Уэллсе (в 2021 году - прим. ТАСС), ему там нравится играть, но я думаю, что у Андрея больше шансов на победу. Он может дать такие удары, которые для Норри будут неожиданными, он может просто не успеть", - сказал Чесноков.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 19 марта, его призовой фонд составляет $8,8 млн. Соревнования проводятся на покрытии "хард" и относятся к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP.