ЭСК РФС рассмотрит обращения "Спартака" и "Динамо" по матчам 19-го тура чемпионата России

Также будут рассмотрены обращения "Торпедо" и "Пари Нижний Новгород"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит обращения московских "Спартака" и "Динамо" по итогам матчей 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщили в понедельник в службе коммуникаций РФС.

"Спартак" направил обращение по двум эпизодам встречи с воронежским "Факелом" (3:2). На 40-й минуте главный арбитр Владислав Безбородов после вмешательства видеоассистентов отменил гол красно-белых, а в компенсированное к первому тайму время назначил пенальти в ворота столичной команды.

Московское "Динамо" обратилось в ЭСК РФС по засчитанному голу на 67-й минуте игры с "Краснодаром" (1:3). Также ЭСК РФС рассмотрит обращения "Торпедо" по двум эпизодам с возможно неназначенными пенальти в ворота екатеринбургского "Урала" (0:1).

"Пари Нижний Новгород" обратился в ЭСК РФС по поводу взятия ворот и неназначенного пенальти в ворота "Ростова" (1:2).