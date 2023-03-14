Нападающий "Далласа" Дадонов набрал два очка в матче НХЛ против "Сиэтла"

Россиянин отметился голом и результативной передачей в победной для "Далласа" встрече

ТАСС, 14 марта. "Даллас" в гостях со счетом 5:2 обыграл "Сиэтл" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла во вторник.

В составе победителей шайбы забросили Евгений Дадонов (4-я минута), Джейми Бенн (6), Джо Павелски (24), Уайатт Джонстон (34), Джейсон Робертсон (41). У "Сиэтла" отличились Янни Гурд (16) и Ээли Толванен (34).

Дадонов забросил седьмую шайбу в нынешнем сезоне, также в игре с "Сиэтлом" россиянин отметился голевой передачей, которая стала для него 19-й в сезоне-2022/23. Дадонов набрал 7 очков (3 гола + 4 голевые передачи) в восьми играх за "Даллас", куда нападающий перешел 26 февраля в результате обмена из "Монреаля".

"Даллас" возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона и идет вторым в Западной конференции с 87 очками после 67 игр. "Сиэтл" - третий в Тихоокеанском дивизионе, у команды 81 очко после 67 встреч. В следующем матче "Даллас" на выезде сыграет с "Ванкувером" 15 марта, "Сиэтл" 17 марта в гостях встретится с "Сан-Хосе".