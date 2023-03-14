Фетисов считает, что ЦСКА показывает плохую игру в плей-офф КХЛ

В шестом матче серии столичный клуб проиграл "Северстали" дома со счетом 0:3

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА плохо играет в первом раунде плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против череповецкой "Северстали", армейцам не хватает креатива. Такое мнение ТАСС во вторник высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

"ЦСКА плохо играет, не знаю, с чем это связано. Мы смотрели с легендами хоккея шестой матч серии по телевизору, и там после первого периода было понятно, что ЦСКА не выиграет. Была какая-то инертность, не хватало огонька, креатива, шла роботоподобная игра", - сказал Фетисов.

В шестом матче серии 12 марта "Северсталь" обыграла дома ЦСКА со счетом 3:0. После шести встреч счет в серии до четырех побед - 3-3.

"Я болею за Сергея Федорова (главного тренера ЦСКА - прим. ТАСС), это мой друг, хотя нынешний ЦСКА совсем не тот, в котором я играл. Тем не менее я желаю им удачи. В прошлом году победа ЦСКА в Кубке Гагарина была историей преодоления, и я надеюсь, если они сегодня выиграют, это поможет им встать на победные рельсы", - добавил собеседник агентства.

Седьмой матч серии между ЦСКА и "Северсталью" пройдет 14 марта в Москве и начнется в 19:30 мск.