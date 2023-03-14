Тарпищев: россиянкам не надо обращать внимание на неспортивное поведение украинок

Российским теннисисткам нужно просто продолжать играть, отметил президент Федерации тенниса России

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисисткам России и Белоруссии не надо обращать внимание на украинок, демонстрирующих неспортивное поведение на турнирах. Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Это все их [украинок] проблемы. Нам не надо обращать внимание, а просто продолжать играть", - сказал Тарпищев.

В понедельник украинка Леся Цуренко снялась с матча третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) против белоруски Арины Соболенко. Ранее украинка Марта Костюк отказалась пожимать руку россиянке Варваре Грачевой по окончании финального матча турнира в Остине (США, штат Техас).

Международная федерация тенниса (ITF) 1 марта прошлого года приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в обеих странах в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Президент ITF Дэвид Хаггерти ранее подчеркнул, что необходимо придерживаться концепции, что спорт и политика должны быть разделены.

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) допустили российских и белорусских теннисистов к участию в турнирах под своими эгидами в нейтральном статусе.