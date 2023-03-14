Родионенко: принадлежность к Украине повлияла на сокращение наказания гимнаста Верняева

Во вторник CAS сократил дисквалификацию украинского гимнаста Олега Верняева за употребление мельдония с четырех лет до двух

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS), принимая решение сократить вдвое дисквалификацию украинского гимнаста Олега Верняева за употребление мельдония, в определенной степени не смог отстраниться от внешнего политического давления. Такое мнение высказала во вторник ТАСС старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

"Считаю решение о сокращении дисквалификации Верняева безобразием, - сказала Родионенко. - Если он был наказан ошибочно, значит его нужно оправдать. Что за половинчатое решение такое?".

CAS принял во внимание утверждения украинского гимнаста о том, что запрещенный мельдоний мог попасть в его организм через загрязненные продукты питания, и принял решение сократить срок дисквалификации спортсмена с четырех лет до двух. "Я не сомневаюсь в том, что его принадлежность к Украине определенным образом повлияла на решение о сокращении наказания. Сейчас на Западе только Россия во всем виновата. Может, они еще обвинят Россию в том, что Верняев употребил запрещенный препарат?", - заключила Родионенко.

Срок дисквалификации украинского гимнаста после решения суда истек 5 ноября 2022 года. 29-летний спортсмен, имеющий в активе золото Олимпиады-2016, получил возможность отобраться на Игры в Париж.

В настоящее время за употребление мельдония отбывают дисквалификацию 48 российских спортсменов. Три четверти из них дисквалифицированы на четыре года и более, 10 человек - на три года, двое - на 12 месяцев.