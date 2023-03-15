Победами ЦСКА и "Металлурга" завершился рекордный по числу игр первый раунд плей-офф КХЛ

ЦСКА в четвертьфинале Кубка Гагарина встретится с "Локомотивом", соперником "Металлурга" станет "Авангард"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Финалисты прошлогоднего Кубка Гагарина - московский ЦСКА и магнитогорский "Металлург" - одержали победы в седьмых матчах серий первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышли в четвертьфинал турнира. ЦСКА дома со счетом 5:3 победил череповецкую "Северсталь", а "Металлург" на выезде обыграл "Автомобилист" из Екатеринбурга (4:3 в овертайме).

ЦСКА испытал серьезные проблемы в первом раунде плей-офф впервые с 2014 года, когда всухую проиграл серию петербургскому СКА. После этого столичные армейцы не проиграли ни одной встречи в четвертьфинальных сериях Западной конференции. Первый матч противостояния с "Северсталью" также завершился уверенной победой фаворита (5:2). Однако во второй встрече череповчане праздновали успех во втором овертайме и прервали серию ЦСКА из 33 побед в матчах первого раунда плей-офф.

В третьем матче в Череповце хозяева победили со счетом 5:3. По ходу той встречи вратаря ЦСКА Александра Шарыченкова заменил Адам Рейдеборн. Шведский голкипер провел все оставшиеся игры серии, однако вратарская позиция армейцев по итогам противостояния по-прежнему не является сильнейшей.

"Я не критикую вратарей, - ответил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на вопрос корреспондента ТАСС об игре голкиперов ЦСКА по окончании серии. - Я просто хочу похвалить "Северсталь". И вратарь хорошо сыграл. [Александр] Самонов - молодец".

Четвертая встреча завершилась разгромной победой ЦСКА со счетом 9:3. В ней уже главный тренер "Северстали" Андрей Разин прибегнул к заменам голкиперов. Впервые в истории КХЛ одна команда задействовала трех вратарей в матче. Ворота "Северстали" поочередно защищали Александр Самонов, Дмитрий Шугаев и Артем Назаркин.

В следующих матчах команды обменялись домашними победами (4:3 и 3:0). В шестой игре серии армейцы впервые в сезоне не сумели забросить ни одной шайбы за матч, Самонов отразил все 26 бросков. В решающей встрече "Северсталь" по ходу первого периода повела со счетом 2:0, но армейцы сумели сократить отставание в счете до перерыва, а затем забросили еще три безответные шайбы. За пять минут до окончания встречи "Северсталь" отыграла одну шайбу, но затем пропустила в пустые ворота.

Характер "Металлурга" и сенсация "Адмирала"

ЦСКА в четвертьфинале Кубка Гагарина сыграет с ярославским "Локомотивом", который в пяти матчах обыграл подмосковный "Витязь". Железнодорожников возглавляет бывший главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, который в 2019 году привел столичную команду к первому Кубку Гагарина. Также в составе ярославской команды выступает многолетний капитан ЦСКА, двукратный обладатель Кубка Гагарина и олимпийский чемпион Сергей Андронов.

"Северсталь" под руководством Андрея Разина в третий раз подряд вышла в плей-офф и проиграла в первом раунде московской команде, причем во второй раз подряд уступила в седьмом матче. В двух предыдущих случаях обидчиком череповчан было "Динамо" (4-1 и 4-3). Разин на пресс-конференции заявил, что уже принял решение относительно своего будущего, но раскрывать его отказался.

Серия между прошлогодним финалистом Кубка Гагарина "Металлургом" и екатеринбургским "Автомобилистом" проходила как на качелях и логично завершилась седьмым матчем. После домашней победы команды из Екатеринбурга в первом матче (4:2) команды по очереди выиграли по две встречи подряд. Под стать сценарию серии развивался и решающий матч. "Металлург" быстро вышел вперед, однако после двух периодов лидировали уже хозяева. В начале третьего периода нападающий "Автомобилиста" Алексей Макеев увеличил разрыв в счете до двух шайб.

Однако "Металлург" сумел проявить характер. На 54-й минуте Денис Зернов сократил отставание гостей, а спустя две минуты капитан команды Егор Яковлев перевел игру в овертайм, где Николай Голдобин забросил победную шайбу. "Металлург" добился успеха, перейдя по ходу третьего периода на игру в три звена, а "Автомобилист", вероятно, подвела травма основного вратаря команды Юхана Матссона по ходу пятого матча серии (6:3).

В четвертьфинале "Металлург", как и в двух предыдущих сезонах, сыграет с омским "Авангардом". Команда Михаила Кравеца в пяти матчах одолела новосибирскую "Сибирь". В прошлом сезоне "Металлург" выиграл серию у "Авангарда" со счетом 4-3, а два года назад уступил - 2-4.

Главную сенсацию первого раунда плей-офф сотворил "Адмирал". Команда из Владивостока, занявшая седьмое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, в шести матчах обыграла уфимский "Салават Юлаев", который стал вторым. "Адмирал" впервые с 2017 года вышел в плей-офф, ранее дальневосточники неизменно вылетали в первом раунде и не выигрывали более двух встреч. В четвертьфинале команда Леонида Тамбиева сыграет с победителем Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и трехкратным обладателем Кубка Гагарина - казанским "Ак Барсом". Команда Зинэтулы Билялетдинова в первом раунде в шести матчах обыграла нижнекамский "Нефтехимик".

Меч сильнее щита

Серия между нижегородским "Торпедо" и московским "Динамо" до начала рассматривалась как противостояние двух систем - атакующего хоккея команды Игоря Ларионова и более оборонительной игры от коллектива Алексея Кудашова. По итогам регулярного чемпионата "Торпедо" заняло четвертое место в Западной конференции, "Динамо" расположилось строчкой ниже. При этом автозаводцы заняли третье место по количеству заброшенных шайб, а бело-голубые стали четвертыми по наименьшему количеству пропущенных голов.

Столичная команда увереннее начала серию и в первом матче одержала гостевую победу (3:1), перехватив преимущество своей площадки. Через день торпедовцы отыгрались (5:2), но в первом московском матче бело-голубые победили всухую (3:0). Переломным в серии стал четвертый матч, бело-голубые по ходу встречи вели со счетом 2:0, а потом и 3:2, но не сумели удержать победу и проиграли в овертайме (4:5).

"Ключевая игра - четвертая. Когда 2:0 вели в Москве и вместо того, чтобы доводить до победы, ушли в овертайм и там проиграли", - сказал после серии Кудашов.

"Торпедо", помимо куража и огромного желания, продемонстрировало и характер. Команда Игоря Ларионова вырвала победы в овертайме и в двух последующих встречах (4:3 и 2:1) и выиграла серию (4-2). Причем в пятом матче автозаводцы снова дважды сумели отыграться по ходу второго и третьего периодов. В обоих овертаймах победные шайбы забрасывал Денис Ян.

Ларионов в первой в своей тренерской карьере серии плей-офф доказал, что хоккей с акцентом на атаку может приносить результат не только в регулярном чемпионате. Нижегородцы в третий раз в истории и впервые с 2016 года вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина. Во втором раунде "Торпедо" предстоит встретиться со СКА. Команда Романа Ротенберга в непростой борьбе прошла минское "Динамо" (4-2).

В московском "Динамо" с переменами пока не торопятся, генеральный директор Анатолий Харчук еще перед началом серии с "Торпедо" заявил, что клуб продлит соглашение с Кудашовым. После вылета в первом раунде Кубка Гагарина он подтвердил свои слова, заявив, что команда выполнила задачу на сезон. "Я согласен, что лучше идти с одним тренером, он эту команду набирал. С тех пор ничего не изменилось", - сказал Харчук журналистам в ответ на вопрос корреспондента ТАСС.

Рекорды

Нынешний плей-офф показывает, что введенный с сезона-2020/21 жесткий потолок зарплат в 900 млн рублей помог уравнять команды. Этому поспособствовал и отъезд ряда сильных легионеров из клубов КХЛ. Таким образом, уже в первом раунде было обновлено несколько рекордов.

После первых двух матчей во всех восьми сериях счет был равный (1-1). Впервые в истории КХЛ в первом раунде ни одна из команд не выиграла серию за четыре игры. Всего в четвертьфиналах конференций было сыграно 48 матчей. Предыдущий рекорд по количеству встреч на этой стадии составлял 44 матча и был зафиксирован в 2011, 2012, 2013 и 2014 годах.

В 16 играх основное время завершалось вничью и для определения победителя требовался как минимум один овертайм. Предыдущее достижение - 13 игр, завершившихся в дополнительное время в первом раунде плей-офф, - было установлено в 2014 году.

В первом раунде плей-офф команды суммарно забросили 278 шайб и установили рекорд не только по общему количеству голов, но и по среднему их числу за матч - 5,79. Лучшими снайперами первого раунда стали Эрик О'Делл из московского "Динамо" и Ник Эберт из "Автомобилиста", забросившие по 5 шайб. Лучшим бомбардиром - нападающий "Автомобилиста" Кёртис Волк, набравший 10 (4 заброшенные шайбы + 6 результативных передач) очков. Лучшим вратарем стал Даниил Исаев из "Локомотива", отразивший 96,4% бросков по своим воротам и в среднем пропускавший 1,01 шайбы за игру. В одном из матчей голкипер не пропустил ни одной шайбы.

Четвертьфинальные серии Кубка Гагарина начнутся 16 марта матчами СКА - "Торпедо" и "Ак Барс" - "Адмирал". Игры пройдут в Санкт-Петербурге и Казани. Днем позже в Москве и Омске состоятся первые встречи противостояний ЦСКА - "Локомотив" и "Авангард" - "Металлург". Игры каждой из серии до четырех побед будут проходить через день.