Вопросы к судьям, несмотря на победу. "Динамо" выбило "Зенит" из Кубка России по футболу

Бело-голубые одержали победу в серии пенальти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Финалист прошлого розыгрыша Кубка России по футболу московское "Динамо" на выезде обыграло петербургский "Зенит" (1:1, 5:4 - по пенальти) в матче второго этапа 1/4 финала "плей-офф пути регионов" турнира. Встречу на "Газпром-Арене" посетили 31 087 зрителей.

Организаторы матча подготовили для болельщиков насыщенную развлекательную программу. Сотни желающих выстроились в очереди за автографами к бывшим игрокам "Зенита" Вячеславу Малафееву, Алексею Игонину и Павлу Погребняку, а также действующим футболистам сине-бело-голубых Родригао, Малкому и Ивану Сергееву. Стартовому свистку предшествовали лазерное шоу и тематический концерт с кавер-версиями песен группы "Король и Шут".

События на поле после стартового свистка развивались стремительно - "Динамо" уже на первой минуте вышло вперед благодаря автоголу вратаря "Зенита" Александра Васютина. В эпизоде с голом мяч после удара флангового нападающего "Динамо" Муми Нгамалё попал в штангу, от нее отскочил в голкипера и залетел в ворота. Игрок петербургской команды вошел в историю Кубка России как "автор" самого быстрого гола - мяч пересек линию ворот на 12-й секунде игры. Предыдущее достижение также было установлено в сезоне-2022/23 - полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов в матче против московского "Локомотива" (1:0) отличился на две секунды позже.

Сине-бело-голубые сумели сравнять счет еще до перерыва - отличился полузащитник Зелимхан Бакаев (36-я минута). В середине второго тайма видеоассистенты рефери (VAR) рассматривали эпизод в штрафной площади петербуржцев - Клаудиньо, пытаясь выбить мяч, ударил по ноге нападающего столичной команды Константина Тюкавина. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк после изучения повторов принял решение не назначать пенальти.

В другом матче второго этапа 1/4 финала "плей-офф пути регионов" Фонбет - Кубка России "Краснодар" на выезде одержал победу над грозненским "Ахматом" (3:0). Хозяева поля играли в меньшинстве с 39-й минуты, когда прямую красную карточку получил полузащитник Артем Тимофеев. К тому моменту новичок краснодарцев Дэвид Мозес Кобнан уже успел открыть счет (27-я минута). После перерыва гости довели преимущество до крупного - дублем отметился хавбек Никита Кривцов (60, 90+3).

14 марта в полуфинал "плей-офф пути регионов" Кубка России вышел тольяттинский "Акрон", который обыграл московский "Локомотив" (1:1, 7:6 - по пенальти).

Претензии к судье и разговоры о полиграфе

Центральным эпизодом матча в Санкт-Петербурге, который обсуждался после финального свистка, стал момент с не назначенным в ворота "Зенита" пенальти. Так, по мнению генерального директора "Динамо" Павла Пивоварова, случившееся требует вмешательства судейского комитета и, возможно, проверки главного арбитра встречи на детекторе лжи. "Мы обсудим и примем решение [по обращению в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза]. Но, мне кажется, момент настолько очевидный, что РФС должен сам вмешаться, у меня объяснений нет - после повтора были убеждены, что будет пенальти. Почему так долго шел просмотр, мы не можем понять", - отметил он в разговоре с журналистами.

Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин также резко высказался по поводу спорного эпизода. "Отсутствие пенальти на Тюкавине - это смешно. Или горечь, не знаю... Безобразие!" - заявил представитель руководства бело-голубых, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс".

Нападающий бело-голубых, в свою очередь, высказал мнение, что Кукуляк ошибся, не став назначать пенальти. "В том эпизоде была подача - я тянусь за мячом, и мне бьют по ноге; он идет смотреть и не ставит пенальти, - поделился впечатлениями от эпизода Тюкавин. - Говорит, что было недостаточное касание ноги. А какое тогда достаточное? Перелом или что-то еще - я не знаю; раньше такие пенальти ставили, а сейчас - нет".

Полузащитник "Зенита" Зелимхан Бакаев, напротив, считает, что одиннадцатиметровый назначать не стоило. "От него мяч отскочил, такого контакта не было. Клаудиньо показывал, что его не трогал. Может, небольшое касание было, но судья хорошо разобрался", - сказал игрок петербургской команды.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции высказался в поддержку полузащитника Далера Кузяева, который не реализовал пенальти в послематчевой серии. Для футболиста этот промах стал вторым подряд - в игре Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Пари Нижний Новгород" (3:0) хавбек также не смог отличиться с одиннадцатиметровой отметки. "Осечки и незабитые пенальти бывают абсолютно у всех, один незабитый пенальти - это не повод, чтобы убирать игрока. Он неплохо бьет пенальти, забивал и в сложных моментах, если взять тот же матч с "Краснодаром". Мы выбрали тех игроков, которые хорошо бьют пенальти, а что касается незабитых - это отчасти лотерея", - отметил специалист.

Решающий пенальти в послематчевой серии не реализовал капитан "Зенита" Дуглас Сантос - с его ударом справился вратарь "Динамо" Игорь Лещук. "Если бы вратарь прыгнул в другую сторону, мы бы осуждали другой результат. К сожалению, так вышло, что наши мысли совпали и ему удалось отразить удар. Не только победы дают пищу для размышлений, в поражениях ее еще больше", - заявил игрок обороны петербуржцев.

Ничья и отмененный гол в Самаре

"Крылья Советов" и ЦСКА встретились во второй раз за три дня. На выходных армейцы разгромили соперника (4:0) в матче чемпионата России, а в среду команды не сумели выявить победителя в первой игре 1/2 финала "плей-офф пути РПЛ" - 2:2. В составе самарцев голы на счету нападающих Владимира Писарского (49) и Дмитрия Цыпченко (64), у гостей по разу отличились полузащитник Хесус Медина (46) и форвард Федор Чалов (76, пенальти).

На 53-й минуте при счете 1:1 после вмешательства VAR был отменен гол защитника хозяев Гленна Бейла - до того, как он нанес точный удар через себя, был зафиксирован офсайд у одного из его одноклубников, участвовавших в развитии голевой атаки. На 88-й минуте видеоассистент рефери также вмешался, после чего был отменен еще один мяч Бейла. В этом эпизоде после его удара со штрафного мяч попал в перекладину, ударился о линию ворот и вылетел в поле.

"Мы пропустили ни с чего, но потом сами забили со стандарта. Дальше, наверное, мы даже были ближе к победе. Во всяком случае, так показалось. Возможно, у ЦСКА другое мнение. Но матч завершился вничью. Учитывая ход первого тайма, я скажу, что, наверное, этот результат справедлив", - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин, комментарий которого приводит пресс-служба самарцев.

С мнением специалиста согласился его коллега из ЦСКА Владимир Федотов, заявивший, что итог матча можно назвать закономерным. "При счете 2:1 "Крылья" начали играть в свой футбол, использовать пространство, - отметил тренер, которого цитирует пресс-служба армейцев. - Отдам должное нашим парням, что продолжали играть, заработали пенальти и сравняли счет. Далее мы видели обоюдоострый футбол, каждая команда старалась победить. И у нас был момент, и у соперника после стандарта".

О формате Кубка России

Программа второго этапа 1/4 финала "плей-офф пути регионов" Кубка России завершится 16 марта матчем "Пари Нижний Новгород" - "Ростов" (начало - в 18:00 мск). Участники финала "плей-офф пути РПЛ" определятся в начале апреля, когда состоятся две ответные встречи - ЦСКА в Москве сыграет с "Крыльями Советов", а московский "Спартак" в Екатеринбурге встретится с "Уралом" (первый матч в Москве завершился со счетом 1:1).

В сезоне-2022/23 Кубок России проходит в обновленном формате и состоит из двух стадий: первая прошла с августа по декабрь 2022 года и делилась на "путь РПЛ" и "путь регионов". В плей-офф впервые применена система Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). В матчах "плей-офф пути РПЛ" выступают команды, занявшие первые и вторые места на групповом этапе. На каждой стадии "плей-офф пути РПЛ" проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию "плей-офф пути регионов".

В "плей-офф пути регионов" каждая стадия разыгрывается в два этапа: на первом этапе четвертьфинала победители шестого раунда "пути регионов" играли с третьими командами группового этапа "пути РПЛ". На втором этапе четвертьфинала победители первого этапа данной стадии встречаются с проигравшими командами в 1/4 финала "плей-офф пути РПЛ". Та же система будет применяться и в последующих стадиях.

В финальном матче Кубка России, который должен состояться 11 июня в Москве на стадионе "Лужники", сыграют победители "плей-офф пути РПЛ" и "плей-офф пути регионов".