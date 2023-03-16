Заседание конгресса ФИФА впервые переводят на русский язык

Русский язык был утвержден официальным языком организации на конгрессе в марте 2022 года

ТАСС, 16 марта. Журналисты и зрители могут прослушать заседание конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) на русском языке, в 2022 году он был признан официальным языком организации. 73-й конгресс ФИФА проходит в четверг в столице Руанды Кигали.

Заседание можно послушать на русском, английском, французском, испанском, немецком, арабском и португальском языках.

На 72-м конгрессе ФИФА, который прошел 31 марта 2022 года, организация утвердила русский язык официальным. Тогда же официальными были признаны португальский и арабский языки. Семь языков смогут использоваться в документации и общении с ассоциациями.