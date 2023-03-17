Совет директоров "Локомотива" до 26 марта рассмотрит итоги проверки инцидента с Бариновым

Юрий Нагорных отметил, что в клубе считают сложившуюся ситуацию абсолютно недопустимой

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Совет директоров футбольного клуба "Локомотив" до конца следующей недели рассмотрит инцидент вокруг участия полузащитника Дмитрия Баринова в матче Фонбет - Кубка России против тольяттинского "Акрона". Об этом ТАСС в пятницу заявил председатель совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных.

"На следующей неделе всю ситуацию с матчем с "Акроном", с заявкой на него и итогами внутренней проверки, проведенной в клубе, рассмотрит совет директоров, - сказал Нагорных. - Мы считаем эту ситуацию абсолютно недопустимой и наносящей урон как имиджу клуба, так и его финансовому положению и взаимодействию с партнерами. Совет директоров очень серьезно подойдет к разбору того, что произошло. Клубу нанесен ущерб, но не только клубу: игроки пострадали, потому что матч в любом случае не принес бы желаемого результата, болельщики пострадали, которые приехали и активно поддерживали клуб, за что им большое спасибо".

16 марта "Локомотив" на официальном сайте объявил о том, что клуб применил дисциплинарное взыскание к сотруднику, ответственному за заполнение формы с составом команды на матч второго этапа 1/4 финала "плей-офф пути регионов" Кубка России против "Акрона". В составе железнодорожников с первых минут на поле вышел капитан команды Дмитрий Баринов, который не мог участвовать в игре из-за того, что получил две желтые карточки в играх 1/4 финала "плей-офф пути Российской премьер-лиги" против "Спартака".

"Акрон" 14 марта на своем поле обыграл "Локомотив" (1:1, 7:6 - по пенальти) и вышел в следующую стадию Кубка России. Железнодорожники завершили выступление в турнире. Клуб из Тольятти по итогам матча отказался от подачи протеста в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

"Ситуация очень непростая и самое тщательное ее рассмотрение произойдет на совете директоров. Будет ли это денежный штраф? На заседании совета директоров будут приняты все решения. Сейчас проведена внутренняя проверка - юристы клуба представили свое заключение, но все оценки и решения будут приняты непосредственно на совете директоров. Никто не собирается спускать эту ситуацию на тормозах, потому что она недопустима", - подчеркнул собеседник агентства.