Бобровский установил рекорд "Флориды" по количеству отраженных бросков в матче НХЛ

Встреча продолжалась 139 минут 47 секунд и завершилась победой "Флориды" над "Каролиной" со счетом 3:2

ТАСС, 19 мая. "Флорида" в пятницу в гостях победила "Каролину" в четвертом овертайме со счетом 3:2 в первом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Барков (36-я минута), Картер Верхаге (38) и Мэттью Ткачук (140), у проигравших отличились Сет Джарвис (20-я минута) и Стефан Ноусен (44). Гол нападающего "Флориды" Райана Ломберга в начале первого овертайма был отменен после видеопросмотра из-за помехи вратарю.

Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 63 броска из 65. Россиянин провел второй матч подряд с 50 и более сейвами. В пятом матче серии второго раунда с "Торонто" (3:2 ОТ) Бобровский отразил 50 бросков из 52. Он стал третьим вратарем с сезона-1955/56, который совершил 50 и более сейвов в двух матчах плей-офф подряд - ранее это удавалось канадцу Кертису Джозефу (1993) и финну Юусе Саросу (2021).

Бобровский показал третий результат в истории среди российских вратарей по количеству отраженных бросков в одном матче плей-офф НХЛ. На втором месте по этому показателю располагается Михаил Шталенков, отразивший в составе "Анахайма" 70 бросков в четвертой игре второго раунда против "Детройта" (2:3 ОТ) в 1997 году. Лидером среди россиян является вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин, который совершил 79 сейвов в стартовой встрече первого раунда с "Питтсбургом" (3:4 ОТ) в 2022 году. При этом Бобровский установил рекорд для российских голкиперов по количеству отраженных бросков в победном матче плей-офф НХЛ. Также голкипер установил клубный рекорд по количеству сейвов в одном матче, превзойдя достижение американца Джона Ванбисбрука (55 сейвов в четвертой игре финала плей-офф против "Колорадо" (0:1 ОТ) в 1996 году).

Данный матч стал самым продолжительным в нынешнем плей-офф (139 минут 47 секунд), до этого самой долгой встречей была стартовая игра первого раунда между "Далласом" и "Миннесотой" (2:3 ОТ), которая завершилась на отметке 92 минут и 20 секунд. В истории НХЛ эта игра занимает шестое место, рекордной является встреча "Детройта" и "Монреаля" в полуфинале плей-офф 1936 года (1:0 ОТ, 176 минут 30 секунд). Команды провели свои самые длительные матчи за время выступления в плей-офф: прежний рекорд "Флориды" был установлен в четвертой игре финала 1996 года против "Колорадо" (0:1 ОТ, 104 минуты 31 секунда), рекордной для "Каролины" была третья встреча финальной серии плей-офф 2002 года против "Детройта" (2:3 ОТ), когда российский нападающий "Детройта" Игорь Ларионов забросил победную шайбу на отметке 94 минуты 47 секунд. Тогда главным тренером "Каролины" был Пол Морис, сейчас канадский специалист возглавляет "Флориду".

"Флорида" повела в серии до четырех побед со счетом 1-0. Следующий матч пройдет 21 мая на площадке "Каролины". По итогам регулярного чемпионата "Каролина" стала победителем Столичного дивизиона, "Флорида" заняла четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В предыдущих раундах "Каролина" одолела "Нью-Йорк Айлендерс" (4-1) и "Нью-Джерси" (4-1), "Флорида" была сильнее "Бостона" (4-3) и "Торонто" (4-1).