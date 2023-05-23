Николай Фоменко сыграет Бескова в фильме о футболисте Черенкове

Константин Бесков сыграл огромную роль в судьбе Федора Черенкова, считает актер

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Заслуженный артист России Николай Фоменко исполнит роль заслуженного тренера СССР Константина Бескова, а народный артист России Борис Щербаков сыграет одного из основателей спортивного общества "Спартак" Николая Старостина в фильме о бронзовом призере Олимпийских игр по футболу Федоре Черенкове. Об этом артисты рассказали во вторник во время пресс-конференции в ТАСС.

"Роль великого Бескова - очень сложная история для меня, я вообще не пробовал до этого играть реального человека, это всегда очень сложно, тем более такой мастер, как Бесков, для меня это огромная ответственность, я волнуюсь. Я сам прошел через большой спорт, детство у меня было советское. Тогда все делалось на чистом энтузиазме, понятие деньги отсутствовало. Такая вера, как в истории с Черенковым, есть в сценарии, нужно было каждый бриллиант из этого песка, большого количества земли очистить, отмыть, поверить в него и сделать так, чтобы он сам в себя поверил. Мне кажется, что Бесков сыграл в судьбе Черенкова, человека со специфическими данными, огромную роль", - сказал Фоменко.

Щербаков рассказал, что в фильме раскрываются не только организационные способности Старостина, но и его человеческие качества. "К любой роли надо готовиться, не с чистого лица начинать съемочный день, а уже с каким-то опытом, знаниях об этом человеке, о его характере. Что мне понравилось в сценарии - не столько его организационные способности показаны, сколько человеческие качества, его доброта. Именно он привел Черенкова в "Спартак", настоял, чтобы мальчишка пришел, слава богу, он пришел и стал звездой этого клуба", - отметил артист.

Бесков родился 18 ноября 1920 года и скончался 6 мая 2006 года в возрасте 85 лет. Будучи футболистом, Бесков выступал за московские "Металлург" (1937-1940) и "Динамо" (1941-1954), с которым дважды выиграл чемпионат СССР (1945, 1949) и стал обладателем кубка страны (1953). Под руководством Бескова сборная СССР в 1964 году дошла до финала чемпионата Европы, "Динамо" выиграло Кубок СССР (1967, 1970) и Кубок России (1995), добралось до финала Кубка обладателей кубков (1972), "Спартак" дважды победил в чемпионате СССР (1979, 1987).

Черенков - рекордсмен по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994). Дважды Черенкова признавали лучшим футболистом страны (1983, 1989). За сборную СССР Черенков провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды он стал бронзовым призером Олимпийских игр.

Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.