ОКР перенес сроки выпуска рекомендаций по участию россиян в международных соревнованиях

25 мая в закрытом режиме пройдет заседание исполкома ОКР

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) перенес сроки выпуска рекомендаций по участию российских спортсменов и официальных лиц в мероприятиях международных организаций. Об этом в среду сообщает служба информации ОКР.

"В текущих условиях требуется дополнительное время для обсуждения со всеми заинтересованными организациями, с учетом необходимой практической эффективности рекомендаций, в первую очередь для общероссийских спортивных федераций. ОКР выражает свою солидарность с российскими спортсменами, которые в связи с незаконными и нелегитимными санкциями ограничены в участии в международных стартах на протяжении последних 15 месяцев", - говорится в сообщении.

25 мая в закрытом режиме пройдет заседание исполкома ОКР. 28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперацию на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.