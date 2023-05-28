Фехтовальщик Дадаев считает, что его нейтральный статус годится только для шуток

Спортсмен отметил, что выступать в международных соревнованиях сейчас не имеет никакого смысла

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы по фехтованию среди юниоров Алексей Дадаев считает, что предоставленный ему международной федерацией нейтральный статус можно использовать только в качестве темы шутливых разговоров, участвовать в соревнованиях он все равно не позволяет. Об этом спортсмен рассказал ТАСС в воскресенье.

Дадаев попал в число 17 российских спортсменов, которым Международная федерация фехтования (FIE) одобрила нейтральный статус. Вместе с тем в список не вошел ни один призер Олимпийских игр в Токио, на которых россияне завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль.

"Я так понимаю, что получил нейтральный статус, потому что нигде не числюсь, - отметил Дадаев, который не представляет ни ЦСКА, ни "Динамо". - Но сейчас все равно нет никаких выездов. К тому же обстановка там недружелюбная, ехать туда в нейтральном статусе не имеет никакого смысла. Такой вариант даже не рассматриваю".

"Еще непонятно, что с визами, с финансированием. Есть много организационных моментов, поэтому не важно, есть этот нейтральный статус или его нет - по этому поводу можно только поприкалываться: вот смотрите, он у меня есть. И все", - добавил спортсмен.

Дадаев заявил, что отсутствие международных стартов заставляет его задуматься о завершении карьеры. "Мысли завязывать есть, потому что непонятно, что делать дальше, - сказал 26-летний спортсмен. - Здоровье фехтовать позволяет, но и деньги нужно зарабатывать, а без международных соревнований это сложно. В России сейчас стараются выплачивать хорошие призовые - на Спартакиаде или "Московской сабле", но в целом непонятно, что будет дальше".

10 марта конгресс FIE разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). 28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.