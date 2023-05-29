Журова считает, что "Арсенал" удалил пост об Аршавине под давлением украинцев

"Арсенал" сделал пост на своей странице в Twitter с поздравлением Андрею Аршавину, под записью был опубликован ряд комментариев украинских болельщиков, позднее она была удалена

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Лондонский "Арсенал" удалил пост с поздравлением с днем рождения бывшего российского футболиста команды Андрея Аршавина под давлением украинцев. Такое мнение ТАСС в понедельник высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

"Арсенал" сделал пост с поздравлением Аршавину, выложив на своей странице в Twitter видео с его четырьмя голами в ворота "Ливерпуля" в гостевом матче чемпионата Англии, который прошел 21 апреля 2009 года и завершился со счетом 4:4. 29 мая бывшему российскому футболисту исполнилось 42 года. Под записью был опубликован ряд комментариев украинских болельщиков, позднее пост был удален.

"Была нормальная спортивная история, как и положено, человеческая, что люди как бы поздравили искренне, человек играл там. Наверное, так делают и другим игрокам, не только Андрею, но, к сожалению, сейчас под воздействием украинских политиков, фанатов в плохом смысле этого слова, какие-то люди реагируют. Все-таки первый порыв был правильный, спортивный, нормальный, человеческий, реагировать на этот неадекват для цивилизованных людей европейцев не надо было, удалять же всегда хуже, лучше не сделать, чем сделать и потом удалить. Понимаете, проблема в том, что действительно под давлением украинцев многое что сейчас происходит, вот это не нравится, когда Украина начинает делать какие-то замечания, многие на них реагируют", - сказала Журова.

"Кто-то не реагируют, например, как они чемпионат мира по дзюдо проигнорировали, ну и проигнорировали, никто не заметил. К сожалению, кто-то замечает, мне грустно, что кто-то замечает. Клуб сам принимает решение, но плохо, когда давят, и люди меняют свое мнение под давлением", - добавила депутат Госдумы.

Аршавин выступал за "Арсенал" с 2009 по 2013 год и провел за команду из Лондона 144 матча во всех турнирах, забив 31 гол. В России Аршавин играл за "Зенит", с которым трижды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, и "Кубань". Завершил карьеру российский футболист в казахстанском "Кайрате".

В составе сборной России Аршавин стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.