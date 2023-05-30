Гендиректор инновационного центра ОКР Грушин стал экспертом летней спортшколы в Адыгее

Во вторник на базе "Горная легенда" Адыгейского государственного университета открылась летняя спортшкола для одаренных детей

МАЙКОП, 30 мая. /ТАСС/. Тренер по лыжным гонкам, генеральный директор инновационного центра Олимпийского комитета России (ИЦ ОКР) Александр Грушин выступит экспертом летней спортивной школы для одаренных детей, которая открылась во вторник на базе "Горная легенда" Адыгейского госуниверситета (АГУ). Об этом ТАСС сообщил ректор вуза Дауд Мамий.

"На нашей учебной базе "Горная легенда" открылся трехнедельный интенсив для порядка 100 одаренных детей, занятия будут проходить по трем направлениям - велоспорт, настольный теннис и спортивные танцы. Тренировки для подростков будут проводить преподаватели вуза, а в качестве экспертов школы выступят специалисты федерального научного центра физической культуры и спорта и инновационного центра Олимпийского комитета России. Среди них - легендарный тренер по лыжным гонкам, заслуженный тренер СССР и России Александр Грушин, воспитавший целую плеяду выдающихся отечественных лыжниц - Елену Вяльбе, Ларису Лазутину, Любовь Егорову, Раису Сметанину и других", - сказал он.

Впервые дети пройдут подготовку по брейкингу, который с 2020 года является олимпийским видом спорта. Занятия по направлению "спортивные танцы" будут вести руководители ансамбля эстрадно-спортивного танца "Форвард", мастера спорта СССР по спортивной гимнастике Раиса и Валерий Ядовы. Детей ждет и обширная досуговая программа - мини-чемпионаты, конкурсы, дискотеки, походы в горы и многое другое, уточнил Мамий.

В рамках программы летней спортивной школы специалисты мобильной лаборатории ИЦ ОКР проведут функциональную диагностику юных спортсменов. С помощью специального оборудования измерят абсолютную и относительную силу, высоту прыжка, упругость стопы, координацию движения и коэффициент гипоксической восприимчивости. Полученные результаты будут использованы для научных разработок, направленных на повышение уровня функциональной подготовленности спортсменов, и корректировку тренировочных программ.

Летняя спортивная школа организована АГУ совместно с образовательным центром "Полярис-Адыгея" при поддержке министерства образования и науки республики. Программа школы реализуется совместно с республиканской спортивной школой олимпийского резерва по велосипедному спорту, специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва по настольному теннису и Федерацией танцевального спорта Республики Адыгея. Учебная база АГУ "Горная легенда" расположена в 50 км от Майкопа в предгорьях региона, с 1995 года здесь проводится летние профильные школы для одаренных школьников со всей страны.