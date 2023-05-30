Сергей Федоров заявил, что в тренерском штабе хоккейного клуба ЦСКА не будет изменений

В прошедшем сезоне ЦСКА под руководством Федорова выиграл Кубок Гагарина

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб московского хоккейного клуба ЦСКА не претерпит изменений перед сезоном-2023/24. Об этом во вторник журналистам рассказал главный тренер армейцев Сергей Федоров.

"Изменений в тренерском штабе не будет, - сказал Федоров. - Мы хотим поговорить с Александром Поповым, чтобы его роль приняла определенные формы общения. Саша - скромный человек, ему нужно время переварить свою карьеру, чтобы дальше двигаться, быть ответственным за какие-то моменты и работать на результат. Я его прекрасно понимаю".

Помощниками Федорова в сезоне-2022/23 были Игорь Кравчук, Равиль Якубов, Владимир Чебатуркин и тренер вратарей Сергей Наумов. Федорову 53 года, он возглавил ЦСКА в 2021 году, не имея тренерского опыта. Под его руководством московская команда дважды подряд выиграла Кубок Гагарина.

Попов является тренером по развитию ЦСКА. В составе армейцев в период игровой карьеры он выиграл два Кубка Гагарина (2019, 2022), в 2022 году стал самым ценным игроком плей-офф. В составе омского "Авангарда" Попов стал чемпионом России (2004) и обладателем Кубка европейских чемпионов (2005). В 2012 году нападающий со сборной России выиграл золото чемпионата мира.