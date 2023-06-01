Александр Овечкин хочет запатентовать фразу, произнесенную им в 2006 году

Хоккеист также подал заявку на регистрацию логотипа своей международной академии хоккея

ТАСС,1 июня. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин подал заявку в Роспатент на регистрацию фразы "I'm okay. Russian machine never breaks" ("Я в порядке. Русская машина никогда не ломается"). Об этом в четверг сообщает портал Adindex.

Согласно источнику, Овечкин подал заявку в конце мая. В ней указаны более 10 классов международной классификации товаров и услуг, что позволяет брендировать продукты питания, сувениры, академии обучения, одежду, амулеты. В случае одобрения заявки использование выражения без согласия Овечкина будет запрещено. Также спортсмен сможет получать прибыль от интеллектуальной собственности как владелец исключительных прав.

Отмечается, что Овечкин также подал заявку на регистрацию логотипа своей международной академии хоккея. Изображение уже используется на сайте, однако без надписи "Russian machine never breaks".

Соответствующую фразу Овечкин произнес в 2006 году в начале своего второго сезона в НХЛ. Нападающему пришлось досрочно завершить один из матчей из-за того, что в него попала шайба после броска защитника "Вашингтона" Шейона Моррисона. Россиянин упал на лед, а потом благодаря помощи партнеров по команде смог покинуть площадку. На следующий день Овечкин ответил журналистам на вопрос о своем состоянии: "Я в порядке. Русская машина не ломается".

Овечкину 37 лет, он занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю. Россиянин забросил 822 шайбы, уступая по этому показателю только канадцу Уэйну Гретцки (894). В 2018 году Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Вашингтона", за который выступает на протяжении всей карьеры в НХЛ - с 2005 года. Вместе со сборной России нападающий трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014).