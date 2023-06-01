Карякин выступил против участия в Кубке мира по шахматам без флага страны

Гроссмейстер отметил, что Кубок мира является его любимым турниром

ТАСС, 1 июня. Российский гроссмейстер Сергей Карякин категорически против выступления на Кубке мира без возможности играть под флагом страны. Об этом Карякин заявил в четверг в своем телеграм-канале.

30 мая Международная шахматная федерация (FIDE) сообщила о включении Карякина в число участников Кубка мира. Россиянин получил приглашение на турнир, так как квалифицировался на Кубок мира 2021 года. До 2 июня шахматистам необходимо подтвердить участие в соревновании. Из-за санкций FIDE российские спортсмены смогут выступать на Кубке мира только в нейтральном статусе.

"Это мой любимый турнир, он проходит по нокаут-системе, я не раз очень успешно там выступал. Но дело в том, что конкретно в предстоящем турнире я не смогу представлять свою страну, не смогу играть под своим флагом и в случае успешного выступления не смогу услышать гимн России. Соответственно, я категорически против этого, моя позиция - она не меняется, я ее много раз высказывал", - сказал Карякин.

"Тем не менее, я хотел бы услышать ваше мнение, потому что я очень сильно опираюсь на своих подписчиков, - продолжил он. - Мне важно слышать слова вашей поддержки и понимания, поэтому проголосуйте, пожалуйста, как правильно поступить, и пишите свои комментарии. Мне было бы важно их услышать".

На данный момент подавляющее большинство подписчиков Карякина проголосовало против его участия на Кубке мира в нейтральном статусе.

Карякину 33 года, в 2016 году он одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016). В марте 2022 года он был дисквалифицирован FIDE на полгода за поддержку специальной военной операции на Украине. Позже Карякин заявил, что будет играть на международных соревнованиях только в случае возвращения российским спортсменам флага страны.