Футболист "Торпедо" Рязанцев заявил, что в 36 лет не думает о завершении карьеры

Ранее полузащитник подписал новый контракт со столичным клубом

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Капитан и полузащитник московского футбольного клуба "Торпедо" Александр Рязанцев, которому в сентябре исполнится 37 лет, пока не думает о завершении карьеры. Об этом Рязанцев рассказал ТАСС в четверг.

30 мая пресс-служба "Торпедо" объявила о подписании нового контракта с Рязанцевым, срок соглашения - до конца сезона-2023/24.

"Можно ли говорить, что следующий сезон станет для меня последним? Посмотрим, я только продлил контракт, давайте вернемся к этому вопросу через год. Пока не думаю о завершении карьеры. Готов ли завершить карьеру в "Торпедо"? Давайте все постепенно решим", - сказал Рязанцев.

1 июня отмечается День защиты детей. "Торпедо" пригласило воспитанников академии на тренировку футболистов перед гостевым матчем 30-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом", который пройдет 3 июня. "Во-первых, всех поздравляю с этим праздником, при любой поддержке на тренировке приятно тренироваться, - отметил Рязанцев. - Тем более это дети из нашей футбольной школы, они на нас смотрят, они хотят научиться, очень важно и на тренировках показывать уровень. Конечно, было приятно, что на нашу тренировку смотрели, идет взаимодействие в клубе, и это тоже я считаю правильным".

Также полузащитник прокомментировал предстоящий матч против железнодорожников. "Мне кажется, что самым важным является возможность наработки тактики, что-то на следующий сезон, - сказал Рязанцев. - Это игра в премьер-лиге с хорошим соперником, стоит хорошо сыграть".

"Торпедо" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 29 матчах. Команда досрочно покинула состав участников высшего дивизиона чемпионата России и в следующем сезоне выступит в Мелбет - Первой лиге.