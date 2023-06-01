Хоккейный клуб СКА обменял нападающего Жафярова в "Ак Барс"

В результате обмена СКА получил права на вратаря клуба НХЛ "Миннесота" Филипа Густавссона и нападающего Дмитрия Осипова из команды АХЛ "Сан-Диего"

ТАСС, 1 июня. Петербургский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА обменял форварда Дамира Жафярова в казанский "Ак Барс". Об этом в четверг объявила пресс-служба КХЛ.

В результате обмена СКА получил права на шведского вратаря Филипа Густавссона, проведшего сезон-2022/23 в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота", и российского нападающего Дмитрия Осипова, выступавшего за "Сан-Диего" (фарм-клуб команды НХЛ "Анахайм" в Американской хоккейной лиге).

"Эмоции от перехода положительные, я рад присоединиться к такому великому клубу. Впереди нас ждет хорошее будущее, мы постараемся сделать все, чтобы добиться главной цели. Я знаком со многими игроками в составе, потому трудностей в адаптации не возникнет. Думаю, со временем в Казани наладится и мой татарский язык, на котором я сейчас говорю, но не на лучшем уровне. Приветствую всех болельщиков "Ак Барса", я часто играл на "Татнефть-Арене", знаю, что поддержка у команды всегда на высшем уровне. С нетерпением жду первых матчей за новый клуб", - приводит пресс-служба "Ак Барса" комментарий Жафярова.

Жафярову 29 лет, в прошедшем регулярном сезоне КХЛ он провел 63 матча за СКА, в которых набрал 44 очка (16 голов + 28 передач). В плей-офф он сыграл в 12 встречах, набрав 9 очков (1+8). Ранее Жафяров играл за нижегородское "Торпедо", владивостокский "Адмирал", новосибирскую "Сибирь", московский ЦСКА и новокузнецкий "Металлург". В составе сборной России он стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира (среди игроков до 20 лет) 2014 года.