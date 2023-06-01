Ольховский считает, что Андреева выглядела стабильнее соперницы по матчу Roland Garros

Во втором круге Открытого чемпионата Франции 16-летняя Мирра Андреева обыграла француженку Диану Парри

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева показала более стабильную игру в матче второго круга Открытого чемпионата Франции, чем ее соперница Диана Парри. Такое мнение ТАСС в четверг высказал победитель двух турниров Большого шлемами миксте Андрей Ольховский.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу россиянки. В третьем круге Андреева сыграет с победительницей матча между Юлией Грабер из Австрии и финалисткой Открытого чемпионата Франции 2022 года американкой Коко Гауфф.

"Игра Мирры сегодня была более стабильной, чем у соперницы. Ничего сверхъестественного показывать было не надо. Соперница ей досталась вполне благоприятная для второго круга, но следующий матч будет намного сложнее", - сказал Ольховский.

Андреева впервые принимает участие в основной сетке турнира Большого шлема на взрослом уровне. В текущем сезоне спортсменка дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой. Андреева, которой 29 апреля исполнилось 16 лет, занимает 143-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 16 апреля спортсменка завоевала титул на турнире Международной федерации тенниса в Кьяссо (Швейцария), 23 апреля она выиграла соревнования в Беллинцоне (Швейцария). Россиянка стала первой в истории теннисисткой, выигравшей несколько титулов на уровне W60 или выше до 16-летия.

Открытый чемпионат Франции завершится 10 июня.